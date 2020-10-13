Жителя Воронежской области приговорили к 300 часам обязательных работ за коноплю на огороде

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Приговор вынес Калачеевский районный суд Воронежской области. 48-летний мужчина, который на огороде вместо овощей вырастил 115 кустов запрещенного растения, теперь 300 часов будет трудиться на благо государства. Именно на такой срок обязательных работ по ч. 1 ст. 231 и ч. 1 ст. 228 УК РФ его приговорил суд.

Напомним, мини-плантацию конопли нашли полицейские в селе Заброды в конце августа. Во дворе одного из домов между капустой оперативники обнаружили 115 запрещенных кустов. А в доме сельчанина правоохранители нашли емкость с растительной массой серо-зеленого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной, массой более 25 граммов. Житель села Заброды, признался, что много лет употребляет наркотические средства, поэтому незаконно их культивировал исключительно для себя. Преступление было раскрыто благодаря бдительным жителям села, которые сообщили в дежурную часть о незаконной «плантации».