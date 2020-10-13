Под Воронежем полицейские задержали угонщика автомобиля

Изрядно выпив, мужчина не стал ждать автобуса Фото: "КП" Архив

Автомобиль ВАЗ-2106 полицейские остановили для досмотра в Новоусманском районе ночью с 10 на 11 октября. Документов на машину у 30-летнего водителя, жителя Краснодарского края, не оказалось. Правоохранители начали проверку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 13 октября.

Отправленная ориентировка показала, что такой же автомобиль был похищен накануне у дома на улице Чапаева в городе Семилуки. Задержанный признался, что там снимает квартиру, поскольку работает на стройке. В тот вечер он распивал спиртные напитки. А потом вдруг решил, что ему срочно надо поехать на родину в Краснодарский край. Автобуса он не дождался, поэтому решил угнать автомобиль и поехать на нем. На одной из улиц злоумышленник заметил «шестерку». Дверь в авто оказалась не заперта. Он сел в него, запустил двигатель, соединив провода зажигания, и уехал.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.