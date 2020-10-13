Трем семьям умерших от коронавируса воронежских медиков выплатили по 2,75 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

Семьи трех воронежских медиков, скончавшихся от коронавируса, получили страховые выплаты в размере 2,75 млн рублей. Они заразились во время помощи пациентам. В Списке памяти погибших от COVID-19 на служебном посту уже пять воронежских медработников. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.

По информации регионального отделения Фонда социального страхования еще 797 человек получили единовременные страховые выплаты в размере 68 811 рублей. Общая сумма составила 54,84 миллиона рублей. Эти деньги получают те медики, которые заболели и вылечились.

Всего же работникам городских, областных и районных медучреждений Воронежской области с начала пандемии за работу с пациентами с коронавирусом выплачено 1 млрд 287,7 млн рублей. Как пояснили в облздраве, сумма складывается из выплат по двум федеральным и одному региональному постановлениям.

Так, за счет средств федерального бюджета по постановлениям Правительства РФ №415 и №484 произведены выплаты в размере 489,6 миллионов и 751,7 миллионов рублей соответственно. По первому постановлению выплаты получили 6595 работников, по второму – 3852. За счет региональных средств по постановлению правительства области №316 1439 работников получили 46,4 миллиона рублей.

Сейчас формируются выплаты за сентябрь. Из федерального бюджета по постановлению №415 их получат 8786 работников, а по постановлению №484 – 5320 работников. Из регионального бюджета выплаты получат 1630 человек.