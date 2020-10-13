Жителям более 100 домов в Воронеже стали возвращать горячую воду

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Почти двое суток жители более 100 домов в Воронеже оставались без горячей воды. Неудобства пришлось терпеть из-за повреждения магистрального трубопровода диаметром 500 мм в районе улицы 45-й Стрелковой дивизии. Сегодня, 13 октября, пресс-служба ПАО «Квадра» сообщила, что работы по ремонту завершились.

В квартиры людей стали постепенно давать воду. Непосредственно подключением жилых домов займутся управляющие компании.

Напомним, жители Коминтерновского района стали массово жаловаться, что в их квартирах нет горячей воды утром в воскресенье, 11 октября. Всего затронуло 117 домов на 6 улицах. Аварию должны были ликвидировать еще вечером 11 октября, но работы затянулись.