В Воронеже продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в магазинах

Фото из архива КП Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Наличие маски проверяют у всех – и у продавцов, и у покупателей в магазинах и организациях бытового обслуживания. Рейды стали проводить с 1 октября. Нарушителей выявляют сотрудники структурных подразделений горадминистрации совместно с полицейскими. Об этом сообщили в мэрии 13 октября.

Предпринимателям напоминают о необходимости соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и указа губернатора Воронежской области. Что касается нарушителей, то их привлекают к административной ответственности.

Так, с 1 по 11 октября рейды провели на более чем 1300 объектах. Выявлено 250 нарушений, вручено 225 уведомлений. Уже составили 31 протокол по ст. 20.6.1. КоАП РФ и 1 протокол по ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ.

Напомним, рейды проводятся ежедневно. Привлекают к ответственности по двум статьям КоАП РФ – ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и ст. 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

По статьям обычно предусмотрено предупреждение или штраф, сумма которого для должностных лиц варьируется от 10 до 50 тысяч рублей.