За последние сутки в Воронежской области коронавирусом заболели 211 человек и 6 умерли

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Ежесуточный прирос по заболеваниям коронавирусом в регионе продолжает держаться в районе 200 человек. Так, по последним данным оперштаба области на 13 октября, этот опасный недуг зафиксировали уже у 211 человек. Благополучно вылечились от него еще 196 пациентов. Прирост по умершим – 6 человек.

Всего общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 20 473. За последние полтора месяца Воронежская область переживает резкий скачек по заболевшим. Коронавирус диагностируют у работников торговли, у врачей, у учителей, в судебном аппарате.

Сейчас власти Воронежа рассматривают вариант о переносе и продлении школьных каникул. Массово закрывают прием граждан суды региона. Дистанционно стали вести работу управляющие компании областного центра.