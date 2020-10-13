Прокуратура нашла нарушения в работе школы в Воронежской области

фото из архива КП Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранее прошла информация о том, что в школе им. Г.Н. Троепольского Грибановского района дети питаются в антисанитарных условиях. Прокуратура провела проверку. И, как оказалось, не впустую. Нарушения нашли. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Там уточнили, что в образовательном учреждении действительно обнаружили факты несоблюдения действующего законодательства. Например, в пищеблоке школы выявили несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кроме того, в образовательном центре нарушалась организация перевозки учащихся.

По итогам директору вынесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.