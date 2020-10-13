В Воронеже завершается сезон работы городских фонтанов

Городские фонтаны отключат 14 октября. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Уже завтра, 14 октября, отключат городские фонтаны. Об этом сообщили в мэрии Воронежа. В этом году они работали дольше обычного – ровно 107 дней. Об этом ранее просили горожане, да и позволяла погода. Прошлые года их отключали 1 октября.

Как рассказали в «РВК-Воронеж», фонтаны в Кольцовском сквере и на проспекте Революции начнут готовить к зиме.

– На спуск воды обычно требуется около девяти часов. После этого специалисты проведут очистку чаш от мусора, демонтируют световое, электрическое и акустическое оборудование. На все электромеханические агрегаты установят необходимую «защиту». Кроме того, в рамках подготовки к зимнему периоду будет проведена тщательная диагностика неисправностей и их устранение, – пояснили в организации.

А также рассказали о статистике завершившегося сезона. В этом году в период работы свето-музыкального фонтана в Кольцовском сквере прозвучало более 1 100 композиций. А также во время очистки из чаш двух сооружений поднято 22 металлические монеты и 15 пластмассовых игрушек.