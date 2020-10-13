Под Воронежем осудили мужчину, который украл авто и сдал его в металлолом

Фото из архива КП Фото: Александр КОЦ

В Бутурлиновке районный суд вынес приговор 23-летнему местному жителю, который украл автомобиль, затем распилил его и по частям сдал в металлолом.

Инцидент произошел в 2019 году. Старенькую «четверку» он приметил в местном автосервисе. Туда ее пригнали на ремонт. Ночью он похитил автомобиль. После этого распилил с использованием углошлифольной машинки на несколько частей, а потом поочередно сдал в пункт приема лома черного металла. Вырученные деньги потратил на свои нужды. Ущерб составил 42 000 рублей.

Когда преступление вскрылось, следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража» (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к трем годам условно с таким же испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу.