Еще пять райсудов Воронежской области приостановили прием граждан из-за коронавируса

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Речь идет о Бобровском, Бутурлиновском, Россошанском, Хохольском и Центральном районных судах. Там с сегодняшнего дня, 13 октября, приостановлен личный прием граждан, в том числе по выдаче копий судебных актов. Соответствующие приказы появились на официальном портале.

Причина – распространение коронавирусной инфекции, а также вспышка ее среди сотрудников аппарата.

Как следует из приказов председателей, «ограничение продлится до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки».

Гражданам рекомендовано подавать документы почтой и через электронную приемную судов.

Безотлагательно можно будет получить документы по отдельным категориям дел. Например, о защите конституционных прав граждан, о защите интересов несовершеннолетнего, о лишении родительских прав, о взыскании алиментов и других.

Напомним, ранее такие же меры были приняты в райсуде Железнодорожного района Воронежа и Новоусманском районном суде.