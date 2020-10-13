В Воронеже будут судить водителя, сбившего на переходе семью с ребенком

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Уголовное дело гражданина Д., который в июне сбил супругов с ребенком на пешеходном переходе, поступило в производство Коминтерновского районного суда. Его обвиняют в преступлении по п. «б» ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места его совершения) Об этом рассказали в суде 12 октября.

Напомним, страшное ДТП случилось 13 июня 2020 года примерно в 18:05 часов у дома № 304 по улице 9 Января в Воронеже. 43-летний местный житель ехал на автомобиле «Ауди А8» и сбил двоих пешеходов - 32-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. Супруги вместе с четырехлетним малышом как раз переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. После этого иномарка буквально снесла дорожный знак, затем врезалась в опору светофора и остановилась. Водитель «летел» 100 км/ч. При этом, сбив людей, он не только не оказал помощь пострадавшим, а, наоборот, скрылся с места аварии. Супруги были госпитализированы, ребенок чудом не пострадал.

Позже мужчину задержали сотрудники полиции. Он дал признательные показания. Сейчас суд готовится рассмотреть дело по существу.