Жители Северного микрорайона Воронежа остались без света из-за сбоя на линии электропередачи

В настоящий момент производится переподключение Фото: Валерий БОБКИН

Из-за технологического нарушения на одной из линий электропередачи 12 октября часть жителей Северного микрорайона остались без света. Первыми о сбое сообщили воронежцы из жилого массива «Олимпийский». Как оказалось, без электричества остались жильцы домов на улицах Хользунова, Шишкова и на Московском проспекте.

- Бригада уже работает, в настоящий момент производится переподключение потребителей к рабочим линиям, в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Воронежэнерго».

Так сейчас выглядит часть микрорайона Фото: Валерий БОБКИН

В то же время 12 октября жители десятков многоквартирных домов и девять объектов социальной сферы в Советском районе Воронежа остались без горячей воды. Как сообщили в мэрии, причина – ликвидация аварии на теплосети. Когда вернут кипяток, будет зависеть от сложности работ.