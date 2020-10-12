В Воронежской области еще 108 квартир для детей-сирот проходят приемку

Еще 108 квартир для детей-сирот проходят приемку в госсобственность. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области. После этой процедуры в ближайшее время жилье начнут передавать заявителям. За последнее время передано еще 22 квартиры.

Напомним, все 36 тендеров на закупку 377 квартир для воронежских детей-сирот завершились успешно. Заказ разделили между собой четыре застройщика. «Домостроительный комбинат» предоставит 125 квартир, «Воронежбытстрой» - 122, «Жилстрой» - 108 и «Выбор» - 22. Общая стоимость квартир составила 638,2 млн рублей.

Хотя ранее в СУ СК по Воронежской области даже завели уголовное дело за халатность - в этом году департамент соцзащиты не смог приобрести для данной категории граждан пока что ни одной квартиры, поскольку ни один застройщик не принял участие в тендерах.