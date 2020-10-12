МВД проверит информацию об избиении воронежца в отделе полиции

3 октября примерно в 5.00 в отдел полиции №7 Воронежа пришла ориентировка на мужчину. Искали человека, ограбившего подростка. Оперативники во время патрулирования задержали 36-летнего местного жителя. Он подходил под описание в ориентировке. Чтобы установить личность мужчины и для дальнейших следственных действий, его отвезли в отдел полиции.

- 12 октября в ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет стало известно о заявлении, поступившем в следственные органы от указанного гражданина на якобы неправомерные действия должностных лиц, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчина пожаловался на то, что его избили в отделе.

- В ГУ МВД России по Воронежской области по данному факту проводится проверка. В случае установления вины сотрудников, они будут привлечены к ответственности в соответствии с законом, - сообщают в полиции.