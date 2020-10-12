Воронежский футбольный арбитр заразились коронавирусом

Воронежский арбитр Владимир Москалев заразились коронавирусом. Как сообщается «Спорт-экспресс», последний тест на COVID-19 рефери показал положительный результат.

- Это стало большой неожиданностью, так как у меня не было температуры и других симптомов. Сейчас чувствую небольшую слабость и изменение обоняния. О результатах теста немедленно сообщил в Российский футбольный союз и перешел на режим самоизоляции, - рассказал Владимир Москалев.

Также положительный результат дал тест помощника арбитра Алексея Ширяева. Другой помощник, Дмитрий Жвакин, еще ждет результатов тестирования.