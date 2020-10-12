Нынешняя зарплата не устраивает 65% воронежцев

41% воронежцев, недовольных своим доходом, хотели бы зарабатывать в 1,5-2 раза больше Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Текущий доход устраивает только 34% работающих по найму жителей Воронежской области. Впрочем, это на 5% выше, чем в среднем по стране. Такие данные приводит служба исследований hh.ru. А вот 65% воронежцев не устраивает их нынешняя зарплата.

Мириться с низким заработком чаще всего приходится тем, кто работает в сферах «Наука, образование», «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Продажи».

С другой стороны, совсем по другому смотрят на зарплату те из воронежцев, кто сейчас нигде не трудоустроен. 56% из них, как оказалось, были вполне довольны тем, что получали на предыдущей работе. И только 43% рассказали, что их ситуация не устраивала.

- 41% воронежцев, недовольных своим доходом, хотели бы зарабатывать в 1,5-2 раза больше, 35% – в 3 раза. 15% рассказали, что мечтают о зарплате в 4 раза выше нынешней. Таких, кто хотел бы зарабатывать в 5-6 раз больше, чем сейчас, в регионе оказалось всего 2%. Чаще всего таких соискателей можно встретить среди рабочего персонала и высшего менеджмента, - отмечает Валерия Иванова, ведущий менеджер по маркетингу и связям с общественностью компании HeadHunter.

Среднемесячная зарплата жителей Воронежской области в январе-июле 2020 года составила 35,4 тыс руб, сообщил Воронежстат. И это почти на 6 процентов больше значения первого полугодия 2019-го. В частности, в июле средняя зарплата сложилась в размере 36,9 тыс руб (по сравнению с июлем 2019 года – увеличилась на 7,8 %).