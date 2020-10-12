В Воронежской области завершился 10-й художественный пленэр

В Острогожском районе, на родине выдающегося живописца Ивана Крамского, завершился юбилейный академический пленэр, в этом году прошедший в десятый раз. В нем приняли участие 17 творцов - народный художник РСФСР Олег Савостюк, известные воронежские художники Ирина Токарева, Елена Петрихина, Александр Золотых, Александр Лавров, Тамара Астапченко, из Острогожска - Светлана Устьянова, гости из Санкт- Петербурга - Сергей Коваль, Ирина Берлизева, Чермен Гугкаев, Андрей Филиппов, Александр Федоров, Евгений Ячный, из Липецка - Виктор Микитюк и Олег Малявкин, из Тамбова - Павел Золотов, из Старого Оскола - Юрий Болотов.

10 октября в Острогожском историко-художественном музее имени Крамского открылась выставка по итогам пленэра - галерея замечательных пейзажей и портретов местных жителей. Из-за ограничений по коронавирусу вернисаж прошел без посетителей.

Воронежцам работы участников юбилейного академического пленэра покажут на выставке в декабре.