Участок трассы в Воронежской области отремонтирует тамбовская фирма

Расчетная скорость движения по обновленному участку - 120 км/ч. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Ремонтом 6,4-километрового участка федеральной дороги Р-22 «Каспий» в Воронежской области займется тамбовская компания «Аск-групп». Она стала единственным участником тендера и соответственно его победителем.

Начальную цену в 789,4 млн рублей, к сожалению, снизить не удалось - она осталась максимальной. Средства будут выделены из федерального бюджета.

Подрядчик до 15 октября 2022 года должен провести капитальный ремонт дороги с 609 по 617 км. Работы пройдут в Борисоглебском и Грибановском районах. Ширина проезжей части составит 7,5 метра. Расчетная скорость движения по обновленному участку - 120 км/ч.