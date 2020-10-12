В Воронеже рассматривают вариант с переносом школьных каникул

Вероятно, на решение могла повлиять ситуация с коронавирусом Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Осенние школьные каникулы могут быть сдвинуты или продлены - однако пока это лишь возможные варианты, а не окончательные решения. В пресс-службе мэрии отметили, что будет организовано специальное совещание, на котором и будет поднят вопрос об этом. Вместе с тем соответствующий приказ об изменении сроков каникул начало готовить городское управление образования.

Ранее воронежские родители заговорили о возможном продлении осеннего отдыха детей после сообщения о принятом столичным мэром Сергеем Собяниным решении отправить школьников на досрочные двухнедельные каникулы с 5 октября. Но тогда слух опровергли.

Вероятно, на решение могла повлиять ситуация с коронавирусом. Напомним, только за последние сутки COVID-19 диагностировали еще у 204 человек.