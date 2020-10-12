Воронежец продал арендованный автомобиль

34-летняя жительница Воронежа сдавала свой автомобиль «Лада Гранта» в аренду. Но очередной «клиент», видимо, решил оставить машину себе. Женщина же когда потеряла связь с арендатором обратилась в полицию. Ущерб она оценила в 400 тысяч рублей.

Правда, угонщика вскоре нашли. Им оказался ранее судимый за кражи 25-летний воронежец. Его задержали в его же доме. В отделе полиции он признался, что продал машину всего за 105 тысяч рублей.

Полицейские нашли похищенный автомобиль и скоро он будет возвращен законной владелице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». А это до 6 лет лишения свободы. Сейчас угонщик находится в изоляторе.