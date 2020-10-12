В Воронежской области с вражескими дронами будут сражаться группы радиоэлектронной борьбы

Один из комплексов радиоэлектронной борьбы - «Силок». Фото: с сайта Западного военного округа.

Группы радиоэлектронной борьбы с дронами развернуты в шести областях европейской части России, в том числе и в Воронежской области. Они будут охранять воинские части, их штабы, а также боевую технику. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В эти военных подразделениях служат сотрудники, получившие боевой опыт в Сирии во время борьбы с террористами и, в частности, с используемыми ими дронами. Они успешно засекали и блокировали каналы управления этими опасными беспилотниками.

В состав групп входят расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы «Житель», «Силок» и «Лесочек». Личный состав еженедельно проводит тренировки вместе с подразделениями антитеррора по противовоздушной обороне.

Всего подготовлены около десяти групп. Они будут действовать в Воронежской, Белгородской, Курской, Московской, Брянской и Смоленской областях.