Воронежские концерты Пирожкова, Носкова и Иванова из-за коронавируса снова перенесли

Николай Носков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из-за коронакризиса продолжается волна отмен-переносов воронежских концертов знаменитостей.

Выступление Артура Пирожкова (Александра Реввы), несколько раз перенесенное с весны, снова передвинули - на 18 февраля 2021-го.

Концерт Николая Носкова, перенесенный с апреля на 7 ноября, перенесли на 4 апреля 2021 года.

Zivert c 18 октября перенесли на 1 апреля 2021-го.

Денис Клявер обещает приехать 12 марта 2021-го.

Концерт Александра Иванова и группы «Рондо», перенесенный с 22 апреля на 14 октября, не состоится. Выступление обещают передвинуть, но новую дату пока не сообщили.