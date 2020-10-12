60 кубометров листвы вывозят ежедневно с улиц Ленинского района Воронежа

фото управы Ленинского района

Сезон листопада в Воронеже в самом разгаре, а, значит, хлопот у коммунальщиков прибавилось. Для уборки листвы с тротуаров используют весь арсенал малой механизации комбинатов благоустройства. На дорогах эту задачу решают с помощью универсальной коммунальной техники.

- С улиц нашего района в сутки вывозят порядка 60 кубометров опавшей листвы, - рассказали в управе Ленинского района. – Днем – при помощи механических пылесосов и щеток. Ночью на уборку выходят рабочие ручного труда с метлами и лопатами.

В каждую смену на маршрутах уборки заняты около 30-ти единиц различной специализированной техники и несколько бригад ручной уборки.

Собрать листву надо как можно быстрее, чтобы она не забивала стоки ливневой канализации, создавая угрозу подтопления.