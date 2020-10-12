Воронежцам покажут портреты ветеранов и современных героев

С 12 октября воронежцы могут посмотреть бесплатно выставку ежегодного всероссийского фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто». Экспозиция представляет яркие фотопортреты настоящих героев нашего времени, а также позволяет окунуться в историю страны через личный опыт и воспоминания ветеранов.

Участники проекта обороняли Ленинград и Сталинград, штурмовали Грозный и освобождали школу в Беслане, воевали в Афганистане и ставили рекорды в космосе. Старшему из них уже 101 год, младшему - 35 лет. Впервые попав в объективы фотографов Ольги Тупоноговой-Волковой и Славы Филиппова, они рассказали свои истории всему миру.

Экспозиция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и продолжит серию мероприятий в рамках Года памяти и славы в России.

Выставку можно посмотреть бесплатно до 30 ноября сити-парке «Град».