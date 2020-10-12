В Воронежской области возбудили уголовное дело из-за «похищенного» в 1996 году земельного участка

Еще в 1996 году администрация Усманского 2-го сельского поселения выдала жителю Воронежа дубликат свидетельства о праве собственности на землю в селе Новая Усмань. На участок площадью более 30 га на основании данного свидетельства было зарегистрировано право собственности.

- Однако, как показала прокурорская проверка, решение о предоставлении земельного участка администрацией поселения не принималось. Неустановленное лицо из корыстных побуждений с использованием подложного свидетельства о праве собственности на землю мошенническим путем совершило хищение земельного участка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ведь участок оценивается в сумму более 1,7 млн рублей. Ведется следствие.

Напомним Ленинский суд готовится к рассмотрению громкого уголовного дела, фигурантом которого стала Любовь Овчинникова, дочь бывшего главы Новоусманского района Владимира Чернышова. Это уголовное дело возбуждено было еще в 2017 году. По данным следствия, несколько жителей Новоусманского района при активной поддержке должностных лиц местной администрации с 2012 по 2017 годы похищали земельные участки.