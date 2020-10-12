В Воронежской области вынесли приговор водителю, сломавшему полицейскому руку

Суд приговорил водителя, сбившего полицейского, к двум годам колонии. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В понедельник, 12 октября, в Лискинском районном суде вынесли приговор 48-летнему водителю.

В августе 2019 года мужчина ехал на своей «Киа-Серрато» по улице Октябрьской города Лиски. Увидев полицейского, сделавшего жезлом знак остановиться, он не нажал на тормоза, а напротив, направил машину прямо на стража порядка. Видимо, опасался последствий задержания, - у правоохранительных органов была информацияо его причастности к хищению.

Полицейский успел прыгнуть в сторону, но машина все-таки его задела. Основной удар пришелся на руку, она была сломана. Врачи установили, что здоровью стража порядка был причинен вред средней тяжести.

Водителя признали виновным по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Его приговорили к двум годам колонии общего режима. У мужчины есть десять дней на возможное обжалование этого решения.