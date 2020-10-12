В Воронежской области с пяти преступников взыщут через суд 150 тыс, потраченных на лечение потерпевших

Прокуратура Грибановского района подала пять исков в суд о взыскании с виновных лиц затрат на лечение потерпевших - на общую сумму почти 150 тысяч рублей.

- Пострадавшим от преступных действий по уголовным делам по фактам умышленного причинения вреда здоровью (которые часто прекращаются в связи с примирением сторон) оказывается стационарная бесплатная медицинская помощь. Ведь лечение оплачивается в рамках обязательного медицинского страхования за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области. Причиненный в результате неправомерных действий преступников вред в виде затрат на стационарное лечение потерпевших в порядке регресса подлежит взысканию в полном объеме с лица, причинившего вред, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.