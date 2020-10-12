В Воронежской области на 300 тыс оштрафовали предпринимателя, не соблюдавшего противопожарные нормы при рубке сосен

Жители села Петропавловка написали в прокуратуру жалобу на предпринимателя, рубившего деревья в Коротоякском лесничестве.

Представители Острогожской прокуратуры выявили нарушения правил пожарной безопасности. При проведении работ по заготовке хвойных деревьев бизнесмен не обеспечил расстояние между валами порубочных остатков. Заготовленная древесина, оставленная на месте порубок, не была отделена минерализованной полосой. На предпринимателя завели административное дело за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров.

- Управление лесного хозяйства Воронежской области, рассмотрев дело, признало предпринимателя виновным. Его оштрафовали на 300 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.