В Воронеже озеро на улице Минская благоустроят до 1 июня 2021 года

Основные работы на озере на улице Минская должны по максимуму выполнить работы до 1 июня будущего года. Такое указание дал 12 октября мэр Вадим Кстенин. Напомним, ремонт чаши озера в сквере на Левом берегу составит 7 миллионов рублей. Ремонт оплатят из городского бюджета по программе «Охрана окружающей среды».

- Сейчас демонтирована тротуарная плитка и борт вокруг озера, начата установка винтовых свай. Работы по укреплению откосов монолитным железобетоном планируется завершить к декабрю, остальные - укрепление бутовым камнем, монтаж системы аэрации, восстановление благоустройства - к 1 августа 2021 года, - доложил Геннадий Голиков.

Но мэрию, как мы сказали выше, этот срок не устроил. Остается ждать лета.

Ранее при расчистке озера специалисты выловили оттуда рыбу и черепашек. Рыбу выпустили в водохранилище, а черепашек отправили в зоосад.