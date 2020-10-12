В Воронежской области от коронавируса умер пятый медик

Официально данное сообщение пока не подтверждается Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В созданном российскими врачами «Списке памяти», в котором перечислены их коллеги, умершие от коронавируса, опубликовали пятое имя медработника из Воронежской области. По предварительно информации, от COVID-19 скончалась Эльвина Петрова. 83-летняя женщина работала терапевтом в воронежской поликлинике №18. Официально данное сообщение пока не подтверждается.

Ранее побороть COVID-19 не смог 58-летний врач общей практики из Верхнемамонской районной больницы.

В начале сентября летальный случай от новой коронавирусной инфекции произошел среди медицинских работников в Новоусманской районной больнице.

До этого жертвой коронавируса в Воронеже стала санитарка приемного отделения больницы №3. Причем умершая Татьяна Терновых не работала с пациентами с диагнозом COVID-19 или с подозрением на него.

Скоропостижно скончалась от COVID-19 и заведующая кардиологического отделения БУЗ ВО «Павловская районная больница» Елена Минакова. Ей было 57 лет.