Новоусманский райсуд под Воронежем приостановил прием граждан из-за коронавируса

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще в одном райсуде Воронежской области приостановили личный прием граждан, в том числе по выдаче копий судебных актов с 12 октября. Речь идет о Новоусманском районном суде. Соответствующий приказ появился на официальном портале.

Среди сотрудников выявили случаи заболевания коронавирусом. О числе заболевших не сообщается.

Как следует из приказа председателя, «ограничение продлится до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки».

Новоусманцам рекомендовали подавать документы почтой и через электронную приемную.

Напомним, ранее такие же меры были приняты в райсуде Железнодорожного района Воронежа. Они действуют с 28 сентября. Предполагалось, что только на две недели. Но пока об отмене речи не идет.