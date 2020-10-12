Воронежские статистики подсчитали, сколько нужно потратить на продукты, чтобы не умереть с голоду

А жизнь подорожала, опять подорожала... Фото: из архива «КП»

В Воронежстате подсчитали стоимость минимального набора продуктов в сентябре 2020 года. По их прикидкам, чтобы не умереть с голоду, нужно потратить по крайней мере 3588 рублей. По сравнению с декабрем 2019-го, эта сумма возросла на 4,2 процента. Всего же с начала года цены в среднем поднялись на 4,3%.

В сентябре 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го цены на продовольственные товары повысились на 3,5 процента. В сентябре 2019 года они, напротив, снизились на 0.2 %. В то же время в первом осеннем месяце по сравнению с августом 2020-го поднялись цены на подсолнечное масло, сахар, бананы, чеснок и свежие помидоры (на 3–7,4 %). В то же время подешевели практически все виды овощей и фруктов (на 1,3–24,4 %)

Непродовольственные товары в сентябре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года подорожали на 4,1 процента (в сентябре 2019-го – на 2,7 %).

В сентябре по сравнению с августом цены на товары этой группы поднялись на 0,7 процента. На 2,6–8,2 процента подорожали школьные учебники, мониторы для компьютеров, стационарные телефоны, иномарки и обручальные кольца. В то же время снизились цен на женские трикотажные головные уборы, еврошифер, электропылесосы и микроволновые печи. Правда, совсем незначительно - на 1–1,4 %.

На 3,2 – 5 процентов выросли цены на бинты, поливитамины, троксерутин и настойку пустырника. В то же время офтан катахром, дротаверин, сульфацетамид подешевели на 1,6–3,2 процента.

Цены и тарифы на услуги с начала года повысились на 5,4 процента (за тот же период 2019 года – на 3%).

В сентябре по сравнению с предыдущим месяцем тарифы на услуги в среднем практически не изменились. Однако на 3,4–6 процентов поднялась стоимость полетов в экономклассе, проживания в гостиницах, обучение в негосударственных организациях, вывоз твердых коммунальных отходов. Одновременно на 3,5–14 процентов снизилась плата за проезд в дальних поездах и стоимость санаторно-оздоровительных услуг.