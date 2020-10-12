В Воронеже определили день для старта отопительного сезона

Уточним: 15 октября батареи станут горячими не во всех 5 тысячах домах города. Многоэтажки будут подключать постепенно. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Тепло не только в социальную сферу, но и в жилые дома Воронежа придет 15 октября. Эту дату для начала отопительного сезона утвердили на планерке в мэрии 12 октября. Объяснили выбор уже этого четверга тем, что с будущих выходных начинается похолодание. А системе понадобится время на запуск.

Уточним: 15 октября батареи станут горячими не во всех 5 тысячах домах города. Многоэтажки будут подключать постепенно.

Первый заместитель главы администрации Сергей Петрин отметил, что магистрали сейчас заполнены, находятся под давлением. В процессе были выявлены отдельные локальные дефекты, которые будут устранены в ближайшие дни.

- Опасения могут вызывать некоторые объекты, на которых идет капремонт с заменой кровель и внутридомовых систем отопления. Также сейчас при заполнении и увеличении давления на сетях было выявлено несколько локальных дефектов, но все такие проблемы, как правило, удается решить, - добавили в мэрии.

Ранее ситуацию с отоплением и коронавирусом комментировал глава департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин.