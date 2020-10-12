«Работают только штрафы»: в Воронеже увеличат количество рейдов для проверки масочного режима

С 9 по 11 октября на торговых объектах и в общественном транспорте проверяли в Воронеже соблюдение масочного режима. За три дня 24 должностных лица привлекли к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП.

- В ближайшее время количество рейдов вырастет, - уточняют в пресс-службе регионального правительства.

Как уточнили в мэрии, всего с 1 октября было обследовано 1183 объекта и выявлено 234 нарушения. Только 10 и 11 октября во время рейдов проверили 185 автобусов. В итоге составили 6 протоколов, с пассажирами и водителями также провели и разъяснительную работу.

- Хватит уговаривать, разъяснения и профилактические беседы нужных результатов не дают. Работают только штрафы. При этом горожан – пассажиров или посетителей объектов – это касаться не должно. Наказывать за нарушение требования соблюдать масочный режим, требований Роспотребнадзора следует руководителей торговых объектов или транспортных предприятий. Ранее мы по понятным причинам этого не делали: бизнес и транспортники несли серьезные убытки из-за ограничений. Сейчас экономика функционирует, пассажиропоток восстановился, тем не менее, требования нарушаются. Штрафы быстро научат руководителей выполнять обязанности и следить за соблюдением масочного режима на объектах, – комментирует глава города Вадим Кстенин.