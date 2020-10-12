Житель Воронежской области хотел получить на карту задаток за машину, а лишился более 100 тыс своих

За 11 октября аферисты обманули двух жителей Воронежской области по "удаленке" - совершили мошенничество бесконтактным способом, а также похитили деньги с банковской карты.

35-летний житель Лискинского района хотел продать машину. Лже-покупатель автомобиля предложил перевести задаток. И попросил персональные данные карты владельца машины для перевода. Мужчина сообщил личную информацию, и мошенники похитили у него 107 тысяч рублей с карты.

Будьте бдительны! При переводах на карту сообщайте только ее номер. Никаких кодов с обратной стороны и никаких паролей из смс!