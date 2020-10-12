Из-за аварии на семи улицах Воронежа отключили горячую воду

В понедельник, 12 октября, жители десятков многоквартирных домов и девять объектов социальной сферы в Советском районе Воронежа остались без горячей воды. Как сообщили в мэрии, причина – ликвидация аварии на теплосети. Когда вернут кипяток, будет зависеть от сложности работ.

Вот список домов, попавших в зону отключения:

Ул. 9 Января, 241/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15

Ул. 232 Стрелковой дивизии, 2, 4,6,8,9,11,13,17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27,29,31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51

Ул. Киселева, 1,5,17,21

Ул. Заполярная, 1а, 7,9

Ул. Защитников Родины, 1а, 10а

Ул. Северцова, 48

Ул. Папова, 10

соцобъекты:

СОШ №55,

Детские сады №3, №132, №172, №194, №134

Детская поликлиника №12

Городская поликлиника №21

ДЮСШ №12