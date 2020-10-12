Под Нововоронежем иномарка перевернулась на крышу

Авария выглядела страшно, но водитель, видимо, родился в рубашке. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили жутковатое фото ДТП, случившегося утром 12 октября на дороге недалеко от Нововоронежа. На нем можно увидеть «Хендай-Солярис», стоящий не на колесах, а на крыше – рядом с металлическим ограждением.

В отделе пропаганды регионального ГИБДД пояснили, что в этой аварии обошлось без пострадавших. Видимо, системы безопасности иномарки сработали как надо. В соцсетях появились посты, что в этом месте дороги аварии случаются с пугающей регулярностью.

Напомним, что 29-летний водитель, не справившийся с управлением «шестеркой» недалеко от Борисоглебска в ночь на 11 октября, врезался в дерево и погиб на месте ДТП.