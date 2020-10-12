Средняя зарплата воронежцев за первое полугодие 2020-го составила 35,4 тыс руб

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Среднемесячная зарплата жителей Воронежской области в январе-июле 2020 года составила 35,4 тыс руб, сообщил Воронежстат. И это почти на 6 процентов больше значения первого полугодия 2019-го. В частности, в июле средняя зарплата сложилась в размере 36,9 тыс руб (по сравнению с июлем 2019 года – увеличилась на 7,8 %).

Реальный размер зарплаты с учетом индекса цен в январе-июле 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019-го увеличился на два процента.

Выше среднеобластного уровня получили зарплату в июле работники финансовой сферы и страховой деятельности - в 1,8 раза, работники сферы информации и связи – в 1,6 раза, научные сотрудники и технические специалисты, а также работающие в теплоэнергетике, газификации, кондиционировании воздуха - в 1,5 раза. Работники химической промышленности получили зарплату на 32% больше средней.

Самая низкая зарплата сложилась у работников, трудящихся на производстве текстиля (42 % от среднеобластного уровня) и изделий из кожи (44 %).

В июле зарплата работников сельского хозяйства не дотянула до среднеобластной 3 процента.

Медработники и соцработники получили зарплату на 4 процента выше средней по области, а вот бюджетники в учреждениях образования – значительно меньше: всего 61 % от среднеобластной.

По состоянию на 1 сентября 2020 года, 90 жителям Воронежской области работодатели задолжали по зарплате 13,3 млн рублей.