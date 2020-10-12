Осудили наркокурьера, оставившего возле одной из воронежских школ 1,2 кг героина

Силовики перекрыли канал поставки особо крупных партий героина в наш регион. Сотрудники УФСБ России по Воронежской области задержали с поличным при закладке очередной партии наркотиков 32-летнего жителя Таджикистана. Из тайника напротив одного из средних школ Воронежа изъяли около 1,2 кг героина, расфасованного в 550 полимерных свертков.

В конце августа 2020 года Коминтерновский суд Воронежа за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере приговорил наркокурьера-оптовика к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Осужденный подавал аппеляцию. Но 7 октября Воронежский облсуд приговор в отношении наркокурьера оставил без изменений.