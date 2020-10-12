В Воронежской области водитель врезался в дерево и погиб

Врачи "скорой" могли лишь констатировать смерть водителя. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 11 октября, в 3.50 на 29 километре дороги «Борисоглебск-Богана-Махровка» случилась смертельная авария.

По данным полиции, 29-летний водитель «шестерки» не справился с управлением. Машину вынесло на правую обочину, и она улетела в кювет. Там «шестерка» врезалась в дерево и загорелась. Водитель погиб на месте аварии.

Всего 11 октября в Воронежской области случилось 100 ДТП, из них 72 – в Воронеже, 21 – в районах и еще 7 – на федеральных трассах. В семи авариях погиб один человек, семеро получили серьезные травмы.

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