В Воронеже камера сняла поджог машин

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Полицейские ищут поджигателя машин, из-за действий которого ночью 11 октября в Советском районе сгорели две иномарки.

Инцидент произошел во дворе дома на Пешестрелецкой, 100. В два часа ночи к одной из машин подошел мужчина, плеснул на капот из канистры и чиркнул спичкой. Огонь мгновенно охватил припаркованные автомобили. Действия поджигателя записала подъездная камера.

У соседнего подъезда находилось двое мужчин, один из которых сделал звонок по телефону. Через пару минут из подъезда вышел один из жильцов и отогнал припаркованную рядом с возгоранием машину.

Спасатели сообщили, что вызов приняли в 2.05. Огнеборцы потушили пожар через 10 минут, но две машины полностью сгорели - "Дэу нексия" и "Хендэ солярис".