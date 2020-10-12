В Воронежском драмтеатре пройдет бенефис Надежды Леоновой

Надежда Леонова в спектакле «Идеальный брак» Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

14 октября в театре драмы пройдет бенефис Надежды Леоновой, посвященный юбилею актрисы.

Надежда Леонова пришла в Кольцовский театр в 1979 году, после окончания Воронежского института искусств. Актриса ярко дебютировала уже в своих первых работах и сегодня играет роли в спектаклях, определяющих лицо театра. В настоящее время играет в спектаклях «Итальянский брак», «Вишневый сад», «Баба Шанель», «Метель», «Улитка на склоне».

В свой бенефисный вечер артистка исполнит роль Филумены Мартурано в комедии Никиты Рака «Итальянский брак». История Филумены Мартурано и Доменико Сориано, написанная драматургом Эдуардо де Филиппо в середине прошлого века, покорила сердца не одного поколения зрителей во всем мире. Сюжет этой остроумной комедии лег в основу двух фильмов, да и сама пьеса продолжает украшать афиши многих театров. Опираясь на пьесу, сценарии, а также многочисленные интервью звездного дуэта Софи Лорен и Марчелло Мастроянни, режиссер Никита Рак разработал свою сценическую версию этой истории.