Фестиваль Beat Weekend зовет воронежцев не только в кино, но и на лекции и вечеринки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 14 по 18 октября в кинотеатре «Спартак» пройдет фестиваль документального кино о музыке и современной культуре Beat Weekend 2020. В этом году киноманам покажут семь фильмов о людях и явлениях, которые сформировали современную культуру: от Бэнкси, Марты Купер и Трумена Капоте до интернет-мемов, саунд-дизайна в кино и фэшн-коллабораций.

Кроме того, в программе Beat Weekend 2020 не только кинопоказы, но и специальные события: дискуссии и паблик-токи с участием экспертов.

14 октября в 19.00 фильм «В погоне за Бэнкси» - попытка нарисовать портрет Робин Гуда уличного искусства, мировой тур по самым известным работам Бэнкси и одновременно расследование того, кто стоит за этим псевдонимом.

После фильма художники Иван Горшков и Николай Алексеев проведут дискуссию «Как современному художнику заработать свой первый миллион».

15 октября в 19.00 «Говорит Трумен Капоте». Фильм- участник официальной программы Каннского фестиваля переносит зрителей в Нью-Йорк светских балов и безумных ночей в «Студии 54» - на этом фоне разворачивается драма заката карьеры великого писателя Трумена Капоте, связанная с его неоконченным романом «Услышанные молитвы».

15 октября в 21.30 «Ништяк, браток». Фильм посвящен интернет-мему Лягушонку Пепе: создатель персонажа, художник Мэтт Фьюри, пытается понять, почему Пепе стал символом ненависти и вернуть лягушонку доброе имя.

16 октября в 19.00 «Colette, любовь моя». Фильм - признание в любви легендарному парижскому концепт-стору Colette: о том, как он повлиял на мировую моду, рассказывают его создательницы, а также их поклонники и авторы коллабораций с Colette: Канье Уэст, Фаррелл Уильямс, Вирджил Абло.

16 октября в 21.30 «Марта Купер: история о граффити» - рассказ о знаменитой нью-йоркской женщине-фотографе, которая посвятила жизнь документации граффити.

После фильма пройдет паблик-ток «Кто и зачем делает граффити в Воронеже в 2020»: в нем примут участие представители старой школы воронежской граффити Тарас и Rush и молодой райтер plastictoy.

17 октября в 21.00 «Марта Купер: история о граффити».

17 октября в 14.00 Юлия Лысякова прочтет в мастерской «Дай пять» лекцию «Кто такой Трумен Капоте? Контекст американской литературы XX века». А в 16.30 в "Спартаке" снова покажут фильм «Говорит Трумен Капоте».

17 октября в 19.00 «По волнам: искусство звука в кино». Фильм посвящен эволюции голливудского саунд-дизайна: наряду со звукорежиссерами и композиторами в кадрах появляются Дэвид Линч, Джордж Лукас, Кристофер Нолан, Стивен Спилберг и София Коппола.

17 октября в 21.30 «Книготорговцы» - фильм об эксцентричном мире нью-йоркских букинистов и коллекционеров антикварных книг, спродюсированный музой американского арт-хауса, актрисой Паркер Поузи.

18 октября в 19.00 «Colette, любовь моя».

18 октября в 19.00 завершит программу фестиваля «Вечеринка литературной богемы», которая пройдет в баре «Нигилист». Дресс-код - стиль культового бала Трумена Капоте: карнавальные маски, боа, смокинги и шикарные платья. Вход по билетам на показы Beat Weekend бесплатный.