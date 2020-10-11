Спасатели потушили еще один крупный пожар под Воронежем

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Спасателям удалось потушить пожар у села Мечетка в Бобровском районе. Огонь был ликвидирован на площади 5 гектаров в 16.30. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Там три дня горела сухая трава, камыш и лесная подстилка. Пожар удалось локализовать еще 9 октября, но отдельные очаги оставались.

На данный момент крупных действующих природных пожаров нет. Вчера был ликвидирован лесной пожар в Богучарском районе, неподалеку от села Криница. Там выгорело 105 гектаров.

Спасатели предупредили, что, несмотря на похолодание, класс пожарной опасности не изменился и вероятность возникновения природных пожаров очень высокая.

– Всего на территории области создана группировка 575 чел. и 133 ед. техники, в том числе от МЧС России – 439 чел. и 83 ед. техники (в том числе 3 воздушных судна МЧС России – 1 вертолет Ка-32 с ВСУ-5 и 2 самолета Бе-200, – прокомментировали в ГУ МЧС по Воронежской области.