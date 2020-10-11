В Воронежской области сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали похитителя

Фото пресс-службы Росгвардии

В Кантемировском районе сотрудники Росгвардии оперативно задержали похитителя. В местное отделение вневедомственной охраны 8 октября обратился директор супермаркета. Он сообщил, что неизвестный мужчина украл в магазине алкогольную продукцию и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Врио начальника ОВО была просмотрена запись с камер видеонаблюдения и дана ориентировка личному составу с приметами и фотографией злоумышленника.

Росгвардейцы организовали патрулирование. И через некоторое время заметили схожего по описанию гражданина. Как оказалось, он распивал похищенное спиртное. Злоумышленник был задержан. Им оказался 45-летний ранее судимый за кражу местный житель. Его передали полиции.