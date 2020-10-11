Под Воронежем погиб водитель «семерки», не справившись с управлением

Еще одна авария со смертельным исходом произошла в субботу 10 октября. По данным ГУ МВД региона, в Воробьевском районе примерно в 07.55 часов, по предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Ваз-21074 не справился с управлением. Машина буквально влетела в припаркованный «Пежо 408».

В результате водитель «семерки» с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Позже он от полученных травм скончался.

Полицейские выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 101 аварию. Больше половины из них произошли в Воронеже. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек. Еще 2 погибли.