Экватор первого срока мэра Воронежа Вадима Кстенина: как за это время изменился город?

За 2,5 года удалось решить многие застарелые городские проблемы Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

11 апреля 2018 года состоялась инаугурация главы Воронежа Вадима Кстенина. Впервые мэр нашего города был избран не на прямых выборах, а депутатами городской Думы. С тех пор прошло два с половиной года: можно сказать, что мы подошли к экватору срока полномочий главы Воронежа. Поэтому мы решили собрать в одном материале все, что сделано в городе за прошедшее время.

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- Нам удалось решить многие застарелые городские проблемы или вплотную подойти к их решению, создав для этого необходимый нормативно-правовой, финансовый фундамент, - отмечает Вадим Кстенин. - Это было бы невозможно без одобрения наших действий горожанами и без поддержки губернатора Воронежской области Александра Гусева, который был мэром и прекрасно понимает потребности Воронежа и его жителей. Для меня приоритетной задачей на ближайшие годы является реформирование городского пассажирского транспорта. Он должен начать соответствовать ожиданиям пассажиров, чтобы постепенно люди из машин пересаживались в комфортные автобусы и экологичные троллейбусы: только так можно уменьшить пробки. Тем не менее, мы и продолжим развивать дорожный каркас Воронежа, и начнем внедрять новые механизмы увеличения провозной способности, в том числе, создавать выделенные полосы. Еще один важнейший приоритет - обновление и модернизация инженерной инфраструктуры города: тепловых сетей, сетей электроснабжения, водопровода, водоотведения. От этого зависит комфорт и благополучие людей, эта работа ведется сейчас и будет продолжаться. Мы приняли Стратегию социально-экономического развития Воронежа до 2035 года, теперь нам предстоит принять и новый Генплан, чтобы закрепить основные направления развития нашего города на перспективу десятилетий, а для себя я здесь вижу еще одну ключевую задачу - создать для этого развития экономические предпосылки. Мы уже кардинально сократили муниципальный долг и в ближайшие годы мы сведем его к минимуму, чтобы бюджет перестал быть бюджетом выживания. Но только силами местной экономики больших целей не достичь, поэтому мы продолжим создавать условия для инвестиций в наш любимый Воронеж.