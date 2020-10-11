С начала года воронежцы взяли более 15 тысяч ипотечных кредитов

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на пандемию, жители региона не отказались от планов приобрести собственное жилье. За восемь месяцев 2020 года в Воронежской области выдано уже 15020 ипотечных кредитов на сумму более 28 млрд рублей. Об этом рассказали в воронежском отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество выданных ипотечных кредитов увеличилось на 16%, а объем – более, чем на четверть. Как пояснили в региональном отделении, динамика обусловлена тем, что с июня начала действовать программа льготной ипотеки – под 6,5%. И более 7000 выданных кредитов приходится на период ее действия.

Также на начало осени воронежцы задолжали банкам 106,5 млрд рублей за ипотеку. Объем по сравнению с началом года вырос на 12%. При этом 99% задолженности погашается воронежцами своевременно. Сумма среднего ипотечного жилищного кредита в нашем регионе составила почти 1,9 млн рублей со сроком погашения 18 лет 4 месяца.