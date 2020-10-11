В Воронеже задержали водителя, сбежавшего с места аварии, в которой пострадали 2 ребенка

Фото ГУ МВД России по Воронежской области

Полицейские разыскали водителя, который скрылся с места ДТП на улице Богдана Хмельницкого. Мужчина в данный момент задержан. Ему 27 лет, воронежец. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 11 октября.

В этой страшной аварии с двумя перевернувшимися машинами, пострадали двое детей. Напомним, ДТП произошло вечером 9 октября. Около в 18.00 у дома №60б по улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля «ВАЗ-21099», двигаясь по улице Калининградская в направлении Ленинского проспекта, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «ГАЗ-3110». «ВАЗ» отбросило так, что он столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Getz. Удар был такой сильный, что обе машины перевернулись.

За рулем иномарки находился 34-летний воронежец. С ним в салоне было двое маленьких пассажиров – мальчики двух и шести лет. Детей с травмами доставили в больницу.

При этом водитель «Волги», устроивший ДТП, выбрался из машины и скрылся.

В отношении него составили административные материалы по статьям «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Их будет рассматривать суд.