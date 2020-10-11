Воронежец перевел мошеннику более миллиона рублей, защищаясь от хакерской атаки

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Житель Советского района Воронежа в одночасье лишился 1 150 000 рублей. Произошло это вчера, 10 октября, примерно в 14.45 часов. Мошенник работал по уже «избитой» схеме. Он позвонил 51-летнему мужчине и представился сотрудником банка. После этого сообщил о том, что хакеры атакуют его счет. Чтобы этого не случилось, предложил сделать несколько операций для защиты денежных средств на банковской карте.

Мужчина поверил и с его счета тут же списали более миллиона рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Сотрудники полиции еще раз напоминают воронежцам: будьте бдительны. Если вам позвонили и сообщили о неких атаках, не предпринимайте действий, которые вам советует человек на другом конце провода. Позвоните в банк, уточните информацию. И уж ни в коем случае не давайте своих данных мошенникам.

За минувшие сутки в области зарегистрировано пять сообщений о хищениях денег с банковских карт.